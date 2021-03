Lindenfels. Mittlerweile gibt es Öffnungsschritte, die wieder raus aus dem Lockdown führen sollen. So planen auch die beiden Museen in Lindenfels, das Lindenfelser Museum und das Deutsche Drachenmuseum, ihre Türen für Besucher wieder ab Ostern zu öffnen.

AdUnit urban-intext1

Der dritte Öffnungsschritt, der die Öffnung der Museen zwar schon erlaubt, ist an eine Terminbuchung und Dokumentation gebunden. Dies können die ehrenamtlich geführten Museen so nicht leisten. Deshalb wird der Blick auf die spätere Öffnung ohne Terminbuchung gelegt. Das Deutsche Drachenmuseum plant nun ab Ostersamstag, 3. April, zu seinen normalen Öffnungszeiten an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr, wieder starten zu können.

Kein Eintritt in der Zentscheune

Das Lindenfelser Heimatmuseum, das nach dem Lockdown und der Winterpause erst noch einen Frühjahrsputz durchführen muss, startet am Ostersonntag, 4. April. Die Türen sind dann an jedem Sonn- und Feiertag jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Heimatmuseum in der alten Zentscheune will vorerst einmal keinen Eintritt kassieren, man setzt hier weiterhin auf eine Spende zur Unterstützung der umfangreichen Museumsarbeit.

AdUnit urban-intext2

Welche Corona-Auflagen im April dann gelten, wird den Besuchern am Eingang mit Schildern verdeutlicht. Abstand, Maskenpflicht, Datenerfassung – diese Punkte wären von beiden Museen zu stemmen. Bei weiteren Auflagen muss kurzfristig noch mal neu entschieden werden.

Die beiden Museumsleiter Peter C. Woitge und Matthias Roth sind zuversichtlich, dass sich in der Saison wieder mehr Besucher an den Ausstellungen rund um die Drachen und rund um die historischen Werkstätten und Ausstellungsstücke erfreuen werden. red