„Muscle Cars“ in Seidenbuch

Seidenbuch. Die Interessengemeinschaft Motorsport im Schlierbachtal (IMS) weist auf ihren nächsten Oldtimer-Frühschoppen hin, der am Sonntag, 22. August, in Seidenbuch stattfindet. Wie gewohnt beginnt das Treffen um 10 Uhr und endet um 14 Uhr. Bei diesem Treffen ist eine Sonderaufstellungsfläche für historische „Muscle Cars“ reserviert. Alle anderen Flächen können wieder frei mit Oldtimern belegt werden.

Wie es in der Pressemitteilung der IMS heißt, bezeichnet der Begriff „Muscle Car“ in seiner am wenigsten umstrittenen Definition ein Fahrzeug mit mindestens vier vollwertigen Sitzplätzen und einem großvolumigen V 8-Motor.

Um die Teilnehmer beim Suchen von Stellplätzen zu unterstützen stehen wieder Mitglieder der IMS in gelben Westen als Einweiser bereit. Für Essen und Trinken sorgt wie immer die Sportgemeinschaft (SG) Seidenbuch. red