Der Mundartweg im Weschnitztal nimmt mehr und mehr Gestalt an: Außer an den Mundartbeiträgen wurde von den beteiligten Kooperationspartnern eifrig an den Stationstafeln gefeilt. Letzte redaktionelle Veränderungen sind erledigt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Geo-Naturparks hervor.

Der Mundartweg ist ein Gemeinschaftsprojekt des Odenwaldklubs, der Mundartfreunde Südhessen und

...