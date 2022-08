Mundartgottesdienst zum Burgfest

Lindenfels. Am Burgfestsonntag, 7. August, ist ab 17 Uhr in der Evangelischen Kirche in Lindenfels ein Mundartgottesdienst. Prädikant Johannes Winkler wird die Predigt im Dialekt halten und auch die Texte der Liturgie werden so verlesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es ist erstaunlich, dass sich nicht nur die Aussprache des Textes, sondern auch die Bedeutung mancher Sätze verändert. Manches klingt etwa weicher, anderes direkter als üblich,“ so Jochen Ruoff vom Kirchenvorstand. Die Predigt wird sich um die ersten fünf Verse im zweiten Kapitel des Buches Jesaja drehen. Dort kommt der Satz vor, in dem die Schwerter zu Pflugscharen und die Spieße zu Sicheln werden. Das war unter anderem das Motto der Friedensbewegung in der damaligen DDR und hat neue Brisanz erhalten.

Kirchenvorsteher Manfred Riebel wird mit Jochen Ruoff in Tracht mitwirken. Der Kirchenvorstand würde sich über einen regen Besuch sehr freuen: „Es wäre eine gute Einstimmung vor, nach oder zwischen einem Besuch auf der Burg,“ so Manfred Riebel. red