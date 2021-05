So ein bisschen tun die Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe dem Lindenfelser Herrmann Erb leid. Der Rentner aus der Burgstadt liegt seit Jahren mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) über die Abfallgebühren im Streit. Zahllose Leserbriefe zu diesem Thema hat er schon an diese Zeitung geschickt, seitenlange Dossiers mit Berechnungen und juristischen

...