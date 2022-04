Müll in Winkel wird eingesammelt

Winkel. Der Ortsbeirat von Winkel plant eine Müllsammelaktion in Winkel. Wie Ortsvorsteherin Jenny Falter informierte, sind alle Bürger zum Helfen eingeladen. Die Aktion ist am Samstag, 16. April. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Feuerwehrhaus. Ein vorheriger Termin war aufgrund des winterlichen Wetters abgesagt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Helfer werden gebeten, sich mit Handschuhen und wetterfester Kleidung auszustatten. Auch eine Warnweste zur eigenen Sicherheit sollte mitgebracht werden.

Zum Abschluss der Müllsammelaktion sind dann alle Helfer zum Essen in das Hotel Wiesengrund eingeladen. jhs

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2