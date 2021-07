Reichelsheim. Aus den Staufächern von zwei Motorrollern wurden am vergangenen Freitag zwischen 7.40 und kurz nach 10 Uhr eine schwarze Tommy-Hilfiger-Jacke und eine dunkelblaue Fleecejacke gestohlen. Wie die Polizei weiter berichtete, liegt der Gesamtschaden bei über 500 Euro.

Um an die Beute zu kommen, wurden die verschlossenen Sitzbänke aufgebrochen. Die Roller standen auf dem oberen Parkdeck der Georg-August-Zinn-Schule in der Straße An der Ruh. pol