Motorradfahrerin stirbt nach Sturz bei Vielbrunn

Odenwaldkreis. Nach einem Verkehrsunfall im Odenwaldkreis ist am Samstagnachmittag eine 24 Jahre alte Motorradfahrerin gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau zwischen Vielbrunn und Breitenbrunn unterwegs, als sie aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen Graben stürzte. Hierbei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Dort starb die Frau am Abend.

Außer einem Rettungshubschrauber waren Notarzt und Rettungssanitäter, zwei Polizeistreifen sowie ein Kriseninterventionsteam im Einsatz. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 9000 Euro und sucht nach Zeugen für den Unfall.