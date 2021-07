Motorradfahrer verunglückt schwer auf der B 47 bei Lindenfels

Lindenfels. Bei einem Unfall bei Lindenfels-Kolmbach ist am Sonntagabend ein Mann aus Mörlenbach schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, entstand außerdem ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Der 56-jährige Fahrer kam mit seinem Motorrad kurz vor Kolmbach aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und stürzte. Er wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war für die Bergungsarbeiten etwa zwei Stunden lang gesperrt. An den Aufräumarbeiten war auch die Kolmbacher Feuerwehr beteiligt.

