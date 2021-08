Kolmbach. Nach seinem schweren Verkehrsunfall am 25. Juli auf der Bundesstraße 47 kurz vor Kolmbach ist ein 56-jähriger Motorradfahrer am Mittwochabend in einer Klinik gestorben. Das teilte die Polizei mit. Der Mann war bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Fahrer war mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und anschließend in die Leitplanke gekracht. tm/pol