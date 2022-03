Motorradfahrer stirbt bei Krumbach

Krumbach. Ein 70-jähriger Motorradfahrer aus Reichelsheim ist bei einem Unfall auf der B 38 zwischen Krumbach und dem Gumpener Kreuz ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann in einer Kurve aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr in die Leitplanke.

Im Graben gelandet

Er rutschte danach über die Fahrbahn in den angrenzenden Graben und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Darmstadt geflogen, verstarb dort aber kurze Zeit später. pol