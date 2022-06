Motorradfahrer bei Lindenfels verletzt

Lindenfels. Bei einem Unfall auf der B 47, Lindenfels Richtung Kolmbach, ist am Donnerstag gegen 18 Uhr ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Das teilte die Lindenfelser Feuerwehr mit, die mit den Kollegen aus Kolmbach und Glattbach vor Ort war. Auch Rettungsdienst, First Responder, Notarzt und Polizei waren im Einsatz, ebenso ein Rettungshubschrauber.

Aus noch unerklärlichen Gründen verlor der Fahrer die Kontrolle und stürzte ohne Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn, wie es im Einsatzbericht. Dort wurde der schwer verletzte Fahrer durch die Voraushelfer DRK Lindenfels erstversorgt. Die Tätigkeiten der Feuerwehr bestanden darin, den Landeplatz abzusichern, sowie dem Rettungsdienst zu unterstützen. Auslaufende Betriebsstoffe wurden ebenfalls von der Feuerwehr aufgenommen. Für den ganzen Zeitraum war die B 47 voll gesperrt. Nachdem der Patient mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, haben die Feuerwehren die Fahrbahn gesäubert. Nach fast 90 Minuten war der Einsatz beendet.

