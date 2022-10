Motorradfahrer auf der B 47 bei Reichelsheim schwer verletzt

Reichelsheim. Am Mittwoch kam es gegen 14 Uhr zu einem Unfall auf der Bundesstraße 47 in Höhe der Spreng, bei dem ein 18 Jahre alter Motorradfahrer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde. Wie die Polizei weiter berichtete, verlor der Mann aus Michelstadt vermutlich auf seinem Weg in Richtung Rehbach die Kontrolle über sein Fahrzeug in einer Linkskurve.

Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Dabei zog sich der 18-Jährige schwere Verletzungen zu. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 47 für knapp zwei Stunden gesperrt. pol

Info: Hinweise an die Polizei Erbach (Tel.: 06062/9530)