Motivierte Feuerwehren in Lindenfels trotz der Pandemie

Lindenfels. Erlasse, Anordnungen, Dienstanweisungen begleiteten die Arbeit der Feuerwehren in den letzten zwei Jahren. „Wie im Privatleben kam es bei den Feuerwehren zum Stillstand“, die Corona-Pandemie machte auch vor der Arbeit der Feuerwehren nicht Halt. Der Jahresbericht des später abgewählten Stadtbrandinspektors Jürgen Bitsch, den er im Lindenfelser Bürgerhaus vor einer großen Anzahl Mitglieder der Einsatzabteilungen der Stadt und Stadtteile von Lindenfels hielt, war geprägt von der Pandemie: „Die Arbeiten im Feuerwehrhaus wurde auf das Notwendigste reduziert und Einsätze mit einer möglichst geringen Anzahl an Einsatzkräften bewältigt“.

Großprojekt Lindenfelser Feuerwehrhaus Das größte Projekt bei den Lindenfelser Feuerwehren war in den zurückliegenden Jahren der Neubau des Gerätehauses. Das Gebäude in der Freiensehener Straße ist mittlerweile in Betrieb, konnte aber noch nicht offiziell eingeweiht werden. Eine moderne Einsatzzentrale und eine neue Schlauchpflegemaschine gibt es dort. Auch verfügt das neue Haus über eine eigene Notstromversorgung, was im Katastrophenfall eine hohe Bedeutung hat. Von den Ortsteilwehren berichtete Stadtbrandinspektor Jürgen Bitsch, dass die Glattbacher Wehr einen Wagen zum Transport der Schläuche und Gerätschaften angeschafft hat. In Eigenhilfe haben Glattbacher ihr Gerätehaus neu angestrichen. Die Winterkäster Wehr hat einen Mannschaftstransportwagen gekauft und hergerichtet, auch in Kolmbach hat sich die Feuerwehr um die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges, das als Gerätewagen eingesetzt wird, gekümmert. Die Schlierbacher Wehr konnte einen Anhänger anschaffen, der mit Geräten bestückt ist. In Eulsbach gibt es die Möglichkeit nun vor Ort Unterrichte abzuhalten, denn der Ort hat nun in einem Privathaus einen Gemeinschaftsraum. Der Jahresbericht von Stadtjugendwart Tobias Pfeifer fiel pandemiebedingt kurz aus. Umfangreich war noch das Jahr 2019 dargestellt. Gewohnte Aktivitäten wie Weihnachtsbaumsammlung, Wandertag des Löschbezirks 1, Jugendsammelwoche, das Bezirkszeltlager und Kreiszeltlager konnten wie gewohnt stattfinden. Gerne erinnern sich alle noch an das Kreiszeltlager mit 1000 Teilnehmern und vielen Aktionen bei herrlichem Sommerwetter. Die Großübung der Stadtteiljugendwehren wurde im Oktober in Kolmbach mit Erfolg durchgeführt, fuhr Pfeifer fort. Im darauffolgenden Jahr 2020 konnten anfangs noch wenige Aktivitäten durchgeführt werden. Dann beendete die Pandemie alle Aktivitäten und neue Konzepte waren gefragt, die Jugendlichen zu motivieren. Zum Abschluss seines letzten Berichtes als Stadtjugendwart bilanzierte Tobias Pfeifer, der von Christian Pfeifer abgelöst wird, dass in seiner sechsjährigen Amtszeit 23 Jugendliche in die jeweiligen Einsatzabteilungen wechselten. „Das macht mich stolz“. Mit Worten des Dankes, an alle, die ihn unterstützt haben, endete der Bericht.

Das bei den Feuerwehren beliebte Vereinsleben musste ruhen und damit auch die sozialen Kontakte unter den verschiedenen Abteilungen in der Feuerwehr. Seit zwei Jahren sind nun Masken und Hygieneregeln im Feuerwehrdienst ein ständiger Begleiter geworden, das oberste Ziel dieser Maßnahmen war und ist die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft. „Nur wenn wir selbst gesund bleiben, können wir anderen helfen“, so die klare Vorgabe. Für alle Feuerwehrleute bedeutet das sie unter besonderen Einsatzbedingungen arbeiten müssen, was auch eine Herausforderung darstellt. „Es bedarf schon einer zusätzlichen hohen Motivation von den Einsatzkräften in der derzeitigen Pandemiesituation rund um die Uhr einsatzbereit zu sein.“ Diese konnte der Stadtbrandinspektor immer wieder erfahren, „und das ist ein beruhigendes Gefühl“.

Anschub bei der Digitalisierung

Wenigstens hat die Digitalisierung in der Pandemie einen riesigen Schub erhalten. Es wurden Unterrichte und Treffen per Computer möglich. Einen kleinen Lichtblick gab es im Sommer und Herbst vergangenen Jahres, als der erste Lockdown aufgehoben wurde. Schulungen und Übungen in kleinen Gruppen wurden möglich. Das sollte aber nicht lange dauern, denn im Herbst folgte der zweite Lockdown.

Der Blick in die Zukunft ist ungewiss, dennoch bleibt die Arbeit der Feuerwehren ein Handwerk, führte Bitsch aus. Wichtig bleiben auch die persönlichen Kontakte und das Miteinander. Das betreffe alle Abteilungen einer Feuerwehr, von der Einsatzabteilung über die Nachwuchskräfte bis hin zu den Spielmannzügen.

Probleme bei der Ausbildung

Aus dem Jahresbericht war zu entnehmen, dass die Einsatzabteilungen der Lindenfelser Wehren insgesamt aus 193 Einsatzkräften bestehen, darunter sind auch 26 Feuerwehrfrauen. Die Tageseinsatzstärke wird von weiteren zehn in Lindenfels arbeitenden Feuerwehrleuten aus anderen Kommunen verstärkt. Besonders glücklich ist Bitsch über die gute und erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit in der Kommune. 13 Jugendliche wurden in den vergangenen zwei Jahren in die Einsatzabteilungen übernommen werden. Erfreut zeigte sich Bitsch über die 25 Quereinsteiger, die in der Pandemiezeit den Weg zur Feuerwehr gefunden hatten.

Beim Blick in die Zahlen zeigt sich, dass die Lindenfeser Stadtwehr 38, die Wehr in Winterkasten 32, die Wehr in Kolmbach 30 und die Wehr in Schlierbach über 27 Einsatzkräfte verfügt. In Winkel sind es 23, Glattbach 18, Eulsbach 15 und Seidenbuch 10 Einsatzkräfte. Vier Jugendfeuerwehren gibt es im Stadtgebiet (Lindenfels 14, Schlierbach 11, Winterkasten und Kolmbach je neun Mitglieder) und es gibt vier Kinderfeuerwehren (Lindenfels und Schlierbach je 11, Winterkasten und Kolmbach je neun Mitglieder). In Kolmbach und Winterkasten gibt es zu dem je einen Musikzug.

Auch in der Pandemiezeit gab es Einsätze abzuarbeiten, viele davon waren technische Hilfeleistungen. Im Jahr 2019 waren es 96 Einsätze, 2020 78 und 2021 85 Einsätze. Bei den Einsätzen galt es, 26 Personen zu retten und zu versorgen, die Vielzahl der Unfälle waren die mit Motorrädern.

Bei allen Einsätzen werden die Einsatzstunden und Personalstunden ausgerechnet. Auffällig sind im Pandemiejahr 2021 die Personalstunden mit 984 und gesamten 140 Einsatzstunden. Im Fuhrpark der Feuerwehren im Stadtgebiet befinden sich 19 Fahrzeuge und vier Anhänger.

Das Thema Ausbildung kam zweifelsohne in der Pandemiezeit etwas zu kurz. Ein paar Online-Lehrgänge konnten stattfinden, die praktischen Übungen waren kaum durchführbar.

Das größte Problem ist nach Meinung von Jürgen Bitsch die Atemschutzgeräteträger üben zu lassen. Im Stadtgebiet sind derzeit 64 Kameraden einsetzbar. In der Atemschutzwerkstatt arbeitet Lindenfels nun mit der Nachbarkommune Fürth zusammen.