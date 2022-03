Morgen Friedensgebet in Winterkasten mit Henry Vollrath

Winterkasten. Zu einem weiteren Friedensgebet für die Ukraine ruft die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten für morgen (Freitag) ab 18 Uhr auf. Vereint in ihrer Sorge um den Erhalt des Friedens in Europa und in der Hoffnung auf die Wiederherstellung des Friedens in der Ukraine, treffen sich seit vier Wochen Angehörige verschiedener Religionen und Konfessionen in der Waldhufenkirche, um gemäß einem Wort von Albert Schweitzer miteinander zu beten: „Gebete verändern nicht die Welt. Gebete verändern Menschen und Menschen verändern die Welt.“

Diesmal wird der Jazzpianist Henry Vollrath die musikalische Gestaltung übernehmen, der durch seine zahlreichen Auftritte in der Region bekannt ist. Dabei wird Vollrath den Inhalt der Gebete und Texte in seiner Musik aufnehmen. Im Mittelpunkt steht eine verjazzte und dann traditionell gesungene Fassung des Liedes „Ein feste Burg“ von Martin Luther, das als ausgesprochenes Trostlied bekannt ist.

Dass ein Gottesdienst auch (fast) ohne gesprochene Worte auskommen kann, zeigen die beiden Kirchenmusiker Thomas Adelberger aus Lorsch und Christian Gärtner aus Winterkasten am Sonntag, 27. März, ab 10 Uhr in einem Online-Gottesdienst aus der Waldhufenkirche. Sie präsentieren einen großen Bogen klassischer und moderner Kirchenlieder und von Werken für Klavier und Orgel. Dabei werde die Winterkäster Orgel in ganz ungewohnten, faszinierenden Tönen zu hören sein, wie es in einer Ankündigung der Kirchengemeinde heißt.

Beeindruckend sei auch der stimmliche Einklang der beiden Männer an den Stellen, an denen sie im Duett singen. Eine Kostprobe davon bekamen die Besucher eines Konzerts in der Kirche am 13. März, das großen Eindruck hinterlassen hat.

Pfarrer Sebastian Hesselmann hält am Sonntag ab 10 Uhr einen Präsenzgottesdienst in der evangelischen Michaelskirche in Reichelsheim, wo er seit Februar auf noch unbestimmte Zeit einen zusätzlichen Dienstauftrag wahrnimmt.

Der Online-Gottesdienst ist auf der Plattform Youtube unter „Gottesdienst Winterkasten“ und auf der Internet-Seite der Gemeinde am Sonntag ab 10 Uhr abrufbar. red

Info: ev-kirche-winterkasten. jimdofree.com