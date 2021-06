Moelan-Platz wird videoüberwacht

Lindenfels. Müll und andere Hinterlassenschaften am Moelan-Platz sind der Lindenfelser Stadtverwaltung ein Dorn im Auge. Deshalb werde die Bushaltestelle ab sofort videoüberwacht, heißt es aus dem Rathaus. Der Grund: Die frischsanierte Station präsentiere sich fast täglich in einem „unansehnlichen Erscheinungsbild“. Müll werde in die Halle geworfen oder liegen gelassen und ein unangenehmer Geruch vom Urinieren herrsche vor. Derzeit sei der Bauhof fast täglich vor Ort, um den Müll zu beseitigen.

Mithilfe der Videoüberwachung sollten die Verursacher dieser „Schweinereien“ ermittelt werden. Wer erwischt wird, erhalte einen Bußgeldbescheid: „Anders scheint dies offensichtlich nicht zu regeln zu sein, denn alle bisherigen Aufrufe wurden ignoriert.“ red