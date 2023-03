Mobiler Streichelzoo zu Besuch in Lindenfels

Lindenfels. Die Tiere waren los in Lindenfels: Kaninchen, Meerschweinchen, Zwerghühner, kleine Ziegen, zwei kleine Hunde und sogar ein kleines Schweinchen. Sie alle teilten sich eine „Tanzfläche“, viele aneinandergestellte und mit Tüchern abgedeckte Tische, auf denen sich die Tiere des mobilen Streichelzoos von Hans-Jürgen Rhein aus Oberzent wohlfühlten.

Rhein besuchte überraschend die Lindenfelser Senioreneinrichtungen Parkhöhe und Lebensburg. Die Tiere wurden von zahlreichen Bewohnern gestreichelt, auf den Schoß genommen und gefüttert. Hans-Jürgen Rhein, fachkundig und mit jahrelanger Erfahrung in der tiergestützten Therapie, schnitt immer wieder Äpfel in Stücke und animierte die Senioren zur Teilnahme. Diese nahmen das Angebot mit großer Freude an. Selbst bettlägerigen Bewohnern konnten die Kaninchen gebracht werden.

Initiiert und finanziert wurde der Besuch durch den Lionsclub Rimbach / Weschnitztal, der damit einen Teil des Erlöses aus der Adventskalenderaktion einsetzte. Im vorigen Jahr war bereits ein Besuch der Seniorenheim-Clowns gut aufgenommen worden. red