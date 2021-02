Lindenfels. Eine Beteiligung der Stadt Lindenfels an der Kapitalgesellschaft KommPakt bleibt im Bereich des Möglichen. Im städtischen Investitionsprogramm für 2021 sind 137 000 Euro vorgesehen, mit denen die Kommune Anteile an der Gesellschaft kaufen könnte, die der Energieversorger Entega für Städte und Gemeinden aufgelegt hat. Der Posten ist aber mit einem Sperrvermerk versehen, die Summe ist also erst verfügbar, wenn die Lindenfelser Stadtverordneten nochmal darüber beraten und das Geld freigeben.

In der jüngsten Sitzung des Lindenfelser Finanzausschusses war die Beteiligung mit Stimmen der LWG/CDU und der Grünen zunächst ganz gestrichen worden. Das Projekt war Anfang November im Ausschuss vorgestellt worden. Danach hatte es aber keine gesonderten Gespräche mehr dazu gegeben, das Thema wurde nur im Rahmen der Haushaltsberatungen behandelt.

Mehrheit für SPD-Antrag

Die SPD beantragte in der abschließenden Debatte über den Etat im Stadtparlament, den Posten mit Sperrvermerk wieder aufzunehmen, damit weiter Mittel dafür da sind und diese Option noch besteht. Mit dem Stimmen der Sozialdemokraten und der FDP bekam der Antrag eine Mehrheit.

Bis Mai sollen sich die Kommunen entscheiden, ob sie einsteigen. Die erwartete Rendite liegt bei 4,2 bis 4,4 Prozent, die Dividende bei gut 6000 Euro pro Jahr.

Ob die Stadt Lindenfels an der Gesellschaft teilnimmt, muss die neue Stadtverordnetenversammlung entscheiden, die am 14. März gewählt wird. kbw