Elf Schüler haben kürzlich an der Martin-Luther-Schule in Rimbach ihre Zeugnisse für das Fachabitur überreicht. Die Sitzplätze der Abgänger schmückten bunte Luftballons. Die Musik lag in den Händen von Pianist Alexandro Agopyan. Zum Auftakt spielte er die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach, später „Seven Years“ von Lukas Graham und „Viva La Vida“ von Coldplay. Songs, die den

...