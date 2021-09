Die Bundesstraße 47 durch Kolmbach und in Richtung Lindenfels gilt als eine Motorradrennstrecke. Die Lautstärke der Zweiräder nervt viele Kolmbacher und es wird überlegt, wie das Treiben unterbunden werden kann. Das gestaltet sich gar nicht so einfach, wie in der Ortsbeiratssitzung deutlich wurde.

Schon vor einigen Wochen hatten die Ortsbeiratsmitglieder überlegt, was sie unternehmen

...