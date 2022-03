Mit Spaß am Lesen zu Punkten im Wettbewerb

Lindenfels. Nach einer Pause im vergangenen Jahr hat nun wieder der Lesewettbewerb an der Lindenfelser Carl-Orff-Schule stattgefunden. Drei Monate lang hatten sich die Schüler auf dieses Ereignis vorbereitet. Sie durften Bücher aus speziell zusammengestellten Bücherkisten ausleihen und diese mit nach Hause nehmen, sich aber auch in den Pausen und nach Möglichkeit im Unterricht darin vertiefen.

Wie kann sich ein Geisterjäger davor schützen, durch eine Meerjungfrau in Lebensgefahr zu geraten? Was sucht der Einbrecher auf dem Gelände von Onkel Titus? Warum haben die Tiere im Wald Angst vor einer kleinen Maus? Zu diesen und anderen Fragen mussten sich die Schüler klassenweise beraten und sich auf eine gemeinsame Antwort einigen. War sie richtig, erhielt die jeweilige Klasse einen Punkt. Wer also gut über den Inhalt der Bücher Bescheid wusste, war klar im Vorteil.

„Der Lesewettbewerb hat mir total viel Spaß gemacht, auch wenn wir nicht gewonnen haben“, fasste ein Erstklässler seine Premiere zusammen. In diesem Jahr erreichte die Klasse 2b den ersten Platz, dicht gefolgt von den Klassen 3b und 1b. Gemeinsam einen Film zu schauen, der nach einer Buchvorlage verfilmt wurde, ist eine Möglichkeit für die zweite Klasse, ihren Preis einzulösen. Alternativ spendiert der Förderkreis, der den Lesewettbewerb jedes Jahr finanziell unterstützt, den Kindern einen Besuch im Eiscafé oder auf der Kleingolfanlage. red

