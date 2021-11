Mit Nichtrauchen in Reichelsheim Preise gewinnen

Reichelsheim. Schon vor Jahren hat sich die Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim (GAZ) auf den Weg zur „gesunden Schule“ gemacht. Die Gewalt- und Suchtprävention stellt dabei einen der elementaren Teilbereiche des nun beantragten Gesamtzertifikats „gesundheitsfördernde Schule“ dar. In diesem Zusammenhang nehmen nun Schüler der Jahrgangsstufen 6, 7 und 8 am bundesweiten Wettbewerb „be smart –don´t start“ – für rauchfreie Schulklassen teil. Im Zeitraum von November bis April verzichten die Schüler dabei auf Zigaretten, E-Zigaretten, Sishas, E-Shishas, Tabak und Nikotin in jeder Form und können bis zu 5000 Euro für ihre Klassenkasse gewinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits im zurückliegenden Schuljahr nahmen trotz der außergewöhnlichen, pandemiebedingten Situation zwei Klassen der Georg-August-Zinn-Schule an dem Wettbewerb teil und erhielten dafür kleine Sachpreise.

Rauchfrei blieben die damalige Klasse 7c mit Klassenlehrer Dominik Heiligenthal und die damalige Klasse Föl1 mit Klassenlehrerin Sandra Michaelis. Pünktlich zum Start der neuen Wettbewerbsrunde wurden die Preise nun an die Klassensprecher überreicht. red