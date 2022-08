Mit Fleiß auf der Baustelle sparten die Lindenfelser Brandschützer 15 000 Mark

Lindenfels. Zwischen den Sommern der Jahre 1966 und 1967 waren die Lindenfelser Feuerwehrleute nicht nur bei Einsätzen präsent, sondern auch auf einer Baustelle in eigener Sache: Beim Bau ihres Feuerwehrgerätehauses wirkten sie tatkräftig mit. Schon vor dem Baubeginn im Juli 1966 hatten die ehrenamtlichen Brandschützer das Projekt vorangetrieben. Im Jahr zuvor hatten sie in einer Spendenaktion 5000 Mark Startkapital für das Bauvorhaben in der Freiensehnerstraße beschafft, das insgesamt 160 000 Mark kosten sollte. Das Land Hessen steuerte 35 000 Mark bei, der Kreisausschuss weitere 10 000. Letztlich brachten die Feuerwehrleute fast ein Drittel der Baukosten auf.

Mit Hammer und Spaten

In den ersten Gewerken legten die Feuerwehrleute dann selbst Hand an und tauschten Schläuche gegen Hammer, Spaten und Bohrer. Sie legten die Kellerräume und den Rohbau an, der auch die Wohnung und den großen Schulungsraum umfasste. Nach Angaben von Brandmeister Ernst Schnellbächer leistete die Feuerwehr einen Arbeitsbeitrag von 15 000 Mark.

Auch die Unternehmen in der Burgstadt standen hinter dem großen Vorhaben. Ein Baugeschäft stellte Maschinen und Werkzeuge zur Verfügung. Gewerbetreibende versorgten die Brandschützer auf der Baustelle kostenlos mit Verpflegung.

So kam der Bau zügig voran. Schon im Dezember 1966 feierte die Feuerwehr Richtfest. „Neues Gerätehaus macht Fortschritte“, hieß es in einer Überschrift dieser Zeitung. Nach einer kurzen Winterpause ging es dann mit unvermindertem Elan weiter. Im Mai 1967 war der Rohbau fertig und die Feuerwehrleute übertrugen die übrigen Arbeiten an spezialisierte Unternehmen.

Im Sommer war das Feuerwehrhaus dann fertig zur Übergabe. Das versetzte die Feuerwehr in die Lage, ihr Fest zum 75-jährigen Bestehen mit der Einweihung des neuen Stützpunkts zu verbinden. Entsprechend groß war dann die Feier. Über 50 Feuerwehren aus den umliegenden Städten und Gemeinden waren zu Gast. Drei Tage sollte das Fest dauern.

Zwei Gründe zum Feiern

Bevor es an Redebeiträge, Musik und gutes Essen ging, hatten die Feuerwehrleute zunächst eine großangelegte Übung vor der Brust. Schauplatz dafür war das Müttererholungsheim Einsiedel. Die Aufgabe galt wegen der Lage und der Baulichkeit als schwierig, allerdings hatte Kreisbrandinspektor Joseph Neudecker zwei Löschwasserfahrzeuge in die Burgstadt beordert. Nach dem absolvierten Einsatz lobte er den Ausbildungsstand der Lindenfelser Wehr – lediglich die Wasserversorgung machte ihm Sorgen.

Nach getaner Arbeit stand die eigentliche Einweihung an. Zum Auftakt spielte die Feuerwehrkapelle Wald-Michelbach in der Freiensehnerstraße. Neben vielen Lindenfelser Einwohnern waren auch so manche Gäste da, etwa als Schirmherr Landrat Ekkehard Lommel und die Bundestagsabgeordneten Wolfgang Schwabe und Carl Otto Lenz.

Ortsbrandmeister und Architekt Ernst Schnellbächer enthüllte nach seinen Grußworten einen Gedenkstein zu Ehren aller toten Feuerwehrleute. Bürgermeister Adam Pfeifer überreichte als Geburtstagsgeschenk und als Dank für die Selbsthilfe beim Bau eine mechanische Anhängerleiter.

Gefeiert wurde dann bald darauf in einem Festzelt am Rotenberg. Dort folgten auch eine Bannerweihe sowie die Ehrung verdienter Feuerwehrleute mit dem silbernen Brandschutzabzeichen und einer Urkunde des hessischen Innenministers. Darbietungen der Spielmannszüge aus Reichenbach und Bonsweiher leiteten den Tanzabend ein. Tags darauf standen noch eine Kranzniederlegung beim Kriegerdenkmal am Schenkenberg sowie ein Festzug durch die Straßen von Lindenfels an.

Vom Erlös des Festes schaffte die Lindenfelser Feuerwehr eine neue Tragkraftspritze an. In ihrer Chronik wird die Einweihung des Lindenfelser Feuerwehrhauses als ein „Höhepunkt in der Feuerwehrgeschichte von Lindenfels“ bezeichnet. Die Feuerwehr hatte nun endlich einen eigenen Stützpunkt, von dem aus sie in den kommenden mehr als 50 Jahren für die Sicherheit der Bevölkerung sorgte.