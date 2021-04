„Wir müssen in Deutschland vom Forst leben. Aber viele träumen vom naturbelassenen Wald. Der Bedarf an Holz in diesem Land beträgt etwa 120 Millionen Festmeter im Jahr, aber wir können nur rund 70 Millionen Festmeter selbst produzieren.“ Das sagt Fürths Revierförster Jens-Uwe Eder angesichts des von Bundlandwirtschaftsministerin Julia Klöckner vorgestellten Waldzustandsberichts 2020 und der

...