Mit dem Fahrrad von Lindenfels nach Portugal: Wassernot, Wildschweine, aber kein Braunbär

Die Versorgung mit Wasser ist bei Langstreckenunternehmungen mit dem Fahrrad ein wichtiges Thema. Gerade bei Fahrten durch einsames, unbewohntes Gebiet. Zumal wegen des Gewichts nur eine begrenzte Zahl an gefüllter Trinkflaschen mit an Bord ist. „Das hat gut funktioniert – mit einer Ausnahme“, berichtet Patrick Zasada, der jüngsten von Lindenfels nach Portugal radelte. Auf der Etappe über die staubtrockenen Hochgebirgspässe der Pyrenäen von Andorra nach Spanien brach der Wassernotstand aus. Nach mehrstündigem Navigieren auf schwierigem Gelände war der flüssige Proviant aufgebraucht. Ein zufällig den Weg kreuzender Mountainbiker beantwortete die Frage nach der nächsten Möglichkeit, das Reservoir aufzufüllen, mit einem Kopfschütteln und dem Rat, nach Andorra umzukehren. Zasada beherzigte den Ratschlag nicht und setzte die Überquerung der Pyrenäen fort. An einem entlegenen Bauernhof konnte er schließlich auftanken.

Dieses Problem war gelöst, das Nächste schien vor ihm zu liegen. Der Wasser-spendierende, freundliche Bauer hatte zuvor einen Braunbären in der Umgebung gesichtet und warnte Zasada vor dem Weiterfahren. „Ich habe zwei, drei Stunden gewartet und mich dann wieder auf den Weg gemacht.“ Den Braunbären bekam er nicht zu Gesicht.

Gleichfalls glimpflich endete ein weiteres Tier-Erlebnis, obschon die Bedrohung deutlich realer, gut hörbar und vor allem näher war. Ein in der Dunkelheit gewählter Schlafplatz mitten in der Natur befand sich in unmittelbarer Nähe einer Tierfütterungsstelle.

Zunächst hörten sich die Laute der Wildschweine weit entfernt an. „Es kam immer näher.“ Die Rotte beschnüffelte Zasadas Zelt von außen ausführlich, während der Hausherr „mit einem mulmigen Gefühl“ im Inneren saß und kein Laut von sich gab. „Irgendwann sind die Wildschweine abgezogen und ich habe erstaunlicherweise ziemlich gut geschlafen.“ eh