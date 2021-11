Mini-Kerb bot willkommene Abwechslung

Kolmbach. Ein feuchter und kühler November-Sonntag hat die Kolmbacher nicht davon abgehalten, sich unter freiem Himmel am Kerbsonntag zu treffen. „Die Hygienebestimmungen sind streng und die Coronazahlen steigen“, weiß Marco Knapp vom Organisationsteam. Noch einmal wollten das Kerweteam die Kerb nicht komplett ausfallen lassen, zumindest eine kleine Feier sollte es schon sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schnell verabschiedeten sich die Organisatoren der Kerb vom Gedanken, im Dorfgemeinschaftshaus zu feiern. „2 G wäre ja eine Möglichkeit gewesen, doch wir wollten auch niemanden ausschließen“, so Knapp. Also wurde der Gedanke im Hof des Dorfgemeinschaftshauses und der Schule die Möglichkeiten zum Treffen zu schaffen in die Tat umgesetzt.

Zwei kleine offene Zelte und Feuertonnen dazwischen sorgen zumindest für etwas Wärme von außen. Von innen konnten sich die Besucher mit Glühwein und warmen Apfelsaft wärmen. „An unserer Kerb war es schon immer kalt“, so eine Kolmbacherin, doch an diesem Tag regnete es auch noch vormittags. Die Kolmbacher zeigten sich davon unbeeindruckt. Wichtig war vielen, sich endlich mal wieder auf einen Plausch treffen zu können. „Wie geht es dir?“, war nach so vielen Monaten der Corona-Pandemie eine der am häufigsten gestellten Fragen.

Für das leibliche Wohl war bei diesem Treffen auch gesorgt. Das Kerb-Essen war „Grindkebb und Zwiwwelsoß“, es gab auch klassische Bratwurst und Pommes. Leckere Kuchen reihten sich auf der Theke. Verkauft wurde vom Fenster aus. Für Stimmung sorgte an diesem Nachmittag der Singende Landwirt Gerhard Pfeifer. Für die Kinder gab es ein kleines Programm mit Geschicklichkeitsspielen wie Dosenwerfen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2