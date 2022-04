Metzgerei Zur Sonne in Winterkasten wurde ausgezeichnet

Winterkasten. Die Landmetzgerei Zur Sonne von Armin Vollrath aus Winterkasten ist vom Testzentrum Lebensmittel der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) zum 35. Mal mit dem Preis für langjährige Produktqualität geehrt worden. Die Unternehmensauszeichnung steht für konsequentes Qualitätsstreben und wird nur vergeben, wenn Lebensmittel mindestens fünf Jahre lang regelmäßig und erfolgreich von der DLG getestet wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zusätzlich zur internen Qualitätskontrolle lassen viele Unternehmen ihre Produkte freiwillig extern durch Sachverständige der Landwirtschafts-Gesellschaft kontrollieren. Um dieses Qualitätsstreben zu fördern, vergibt die DLG den Preis für langjährige Produktqualität. „Die Preisträger dokumentieren damit ihre Qualitätsstrategie als eindeutiges Versprechen zu konsequenter Qualitätssicherung und -weiterentwicklung“, unterstreicht DLG-Präsident Hubertus Paetow in einer Pressemitteilung.

Strenge Vorgaben

Unternehmen müssen fünf Jahre in Folge an den Internationalen Qualitätsprüfungen des DLG- Testzentrums Lebensmittel teilnehmen und pro Prämierungsjahr mindestens drei Prämierungen erzielen. Ab dem fünften erfolgreichen Teilnahmejahr wird der Betrieb mit dem Preis für langjährige Produktqualität ausgezeichnet. Nimmt ein Hersteller in einem Jahr nicht teil oder erreicht er nicht die erforderliche Anzahl an Prämierungen, verliert er seinen Anspruch auf die Auszeichnung. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2