Meldungen aus Lautertal und Lindenfels

Forellen werden geräuchert

Lindenfels. Der Angelsportverein Bachforelle Lindenfels räuchert am Donnerstag, 22. Dezember, an der Fischerhütte in Krumbach. Es gibt Forellen und Lachsforellenfilets. Die Fische können zwischen 13 und 14 Uhr an der Fischerhütte in Krumbach abgeholt werden. Bestellungen werden bis Sonntag, 18. Dezember, 18 Uhr unter Tel.: 06255 / 1023 und 0175 / 7666814 angenommen. red

Brandauer Weg gesperrt

Gadernheim. Wegen Baggerarbeiten wird der Brandauer Weg in Höhe der Hausnummer 4 ab Montag, 2. Januar, gesperrt. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. Die Baustelle kann über die Neunkircher Straße umfahren werden. red