Meldungen aus Lautertal

„Blues au chocolat“

Elmshausen. „Musikalische Delikatessen“ mit dem Duo „Blues au chocolat“ gibt es am Samstag, 15. Oktober, im Nibelungen-Kunst-Palast in Elmshausen. Beginn des Konzerts, das mit einer Weinprobe verbunden ist, ist um 19 Uhr. Es werden Erzeugnisse eines Bensheimer Weinguts vorgestellt. red

Tag der offenen Tür an der DBS

Rimbach. An der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Rimbach ist am Samstag, 15. Oktober, in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr ein Tag der offenen Tür. Interessierte können sich in dieser Zeit über die Haupt- und Realschule informieren. red

Info: Reservierungen bei Karin Wissig (Tel. 0172 / 1329539)