Mehrere Einbrüche in Bonsweiher

Bonsweiher. Einen möglichen Tatzusammenhang sieht die Polizei bei mehreren Einbrüchen in Bonsweiher. Schmuck, Bankkarten erbeuteten Einbrecher am Mittwochabend aus einem Haus am Lindenbuckel. Ein Möbeltresor wurde raus gerissen und mitgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tags darauf wurden Einbruchsspuren in zwei Häusern in der Laudenbacher Straße entdeckt. Die Taten können einen Tag zurückliegen. Auch hier stiegen die Täter durch aufgebrochene Fenster ein. Ob etwas gestohlen wurde, wird noch erhoben. Hinweise zu den Fällen werden unter Telefon 06252/7060 entgegengenommen. red