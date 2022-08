Mehrere Brände am Wochenende

Seidenbuch/Reichelsheim. In den vergangenen heißen Tagen ist es gleich mehrfach im Odenwald zu Flächenbränden gekommen, die die Feuerwehr auf den Plan gerufen haben – und nun Ermittlungen des Polizeipräsidiums Südhessen nach sich ziehen, die die Ursachen aufklären sollen.

Am Samstagabend brannte im Lindenfelser Stadtteil Seidenbuch aus unbekannten Gründen ein Gehölz, das Feuer wurde nach kurzer Zeit gelöscht. In der Nacht zum Sonntag, 7. August, gegen 1.20 Uhr, wurde dann der zuständigen Feuerwehr ein Brand in einem Waldstück bei Vierstöck auf Reichelsheimer Gemarkung gemeldet.

Wie sich herausstellte, brannten etwa 2500 Quadratmeter Waldboden und zum Teil waren die Flammen auch schon auf Bäume übergesprungen, wie die Polizei Südhessen mitteilt. Demnach standen auch zwei Holzstapel in Flammen. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es anschließend, das Feuer einzudämmen und eine weitere Verbreitung zu verhindern.

Am Freitag ging es los

Bereits am Freitagabend gegen 20.15 Uhr, brannte ein Feld zwischen den Reichelsheimer Ortsteilen Erzbach und Rohrbach im Ausmaß von rund 100 Quadratmetern. Die Feuerwehr hatte das Feuer in diesem Fall rasch unter Kontrolle.

Die Ermittlungen zu den Brandursachen dauern an, heißt es von der Polizei. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, sollte sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06062/9530 melden. red