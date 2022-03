Mehrere Autos in Fürth im Odenwald aufgebrochen

Fürth. Zurückgelassene Wertsachen sind in der Nacht zum Freitag (10. - 11.) aus mehreren Autos gestohlen worden. Bislang sind aus Fürth vier Anzeigen bei der Polizei eingegangen, wie diese berichet. Die Schäden belaufen sich demnach auf über 2000 Euro. Die Fahrzeuge standen in der Kröckelbacher Straße, Erbacher Straße, Erich-Kästner-Straße und im Höhenweg. Aus den Autos wurden Geldbeutel mit Papieren, Kleingeld und ein Laptop gestohlen. Für die Aufbrüche schlugen die Täter entweder eine Scheibe ein oder hebelten mit Werkzeug eine Tür auf.

Nach der Tat an einem schwarzen Seat Leon in der Erbacher Straße, wurden gegen 2.45 Uhr zwei junge Männer mit schwarzen Kapuzenpullis gesehen. Das Duo ist in Richtung Krumbach-Ortsmitte geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter 06252 / 706-0 entgegen.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei wiederholt den Hinweis, keine Wertsachen, auch nicht für wenige Minuten, im Auto zurückzulassen. Vermeintliche Verstecke, wie beispielsweise der Koffer- oder Fußraum bieten keinerlei Schutz vor Dieben, so die Polizei.