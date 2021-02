Lindenfels. Unter den Spitzenkandidaten für die Wahl des Lindenfelser Stadtparlaments ist Maximilian Klöss mit seinen 29 Jahren zwar der mit Abstand Jüngste. Ein Neuling ist er in der Kommunalpolitik nicht. „Ich bin jetzt schon seit zehn Jahren dabei“, gibt er zu bedenken. 2011 trat Klöss erstmals für die Lindenfelser SPD zur Kommunalwahl an. Als einziger von drei Kandidaten, die nach 1990 geboren wurden, schaffte er damals den Sprung in die Stadtverordnetenversammlung. Sammelt er am 14. März genügend Stimmen, würde seine dritte Wahlperiode beginnen.

Möglichkeiten sind beschränkt

„Ich habe Interesse an meiner Heimatstadt. Kommunalpolitik ist nahe am Menschen“, beschreibt Maximilian Klöss die Motivation für seine Kandidatur. Er verschweigt aber nicht, dass sein Eifer etwas gedämpft wurde, als er feststellte, wie sehr die Finanzlage und Vorgaben von Bund und Land die Möglichkeiten der Gestaltung einschränken. Trotzdem wolle er seine Arbeit fortsetzen.

„Wir müssen handlungsfähiger werden“, sagt Klöss, der mit seiner Kandidatur auf dem ersten Platz der SPD-Liste auch Ambitionen auf mehr Verantwortung in der Fraktion verbindet. Zusätzlich zur Stadtverordnetenversammlung kandidiert Klöss für den Eulsbacher Ortsbeirat, dem er auch in dieser Wahlperiode angehört.

Ein politisches Engagement über die Grenzen der Stadt hinaus strebt der Fußball-Torwart des SV Lindenfels und Fan des abstiegsbedrohten Bundesligisten FSV Mainz 05 hingegen nicht an. „Dafür bin ich zu ehrlich“, betont er. Klöss scheut sich nicht, Dinge anzusprechen, die ihn stören. Bei seiner täglichen Arbeit als Fallmanager im Bergsträßer Jobcenter Neue Wege in Mörlenbach gewinne er den Eindruck, dass die Politiker an den übergeordneten Stellen weit weg von der Realität sind, sagt er mit Blick auf das Hartz-IV-Gesetz.

Die hessische Kommunalwahl hätte er gerne auf einen späteren Zeitpunkt verlegt gesehen, wie es bei der thüringischen Landtagswahl der Fall ist. Außerdem fragt Klöss sich, ob es zeitgemäß ist, dass jede Kommune eine eigene Verwaltung hat. Es lohne sich, über einen „Systemwandel“ nachzudenken.

Bevor Maximilian Klöss erstmals in die Stadtverordnetenversammlung gewählt wurde, hatte er in einem Artikel in dieser Zeitung gefordert, dass die älteren Vertreter der Fraktionen ihre Konflikte beiseitelassen und sich „zusammenraufen“ sollen. Der Umgang miteinander sei mittlerweile deutlich besser geworden, sagt er heute. Im Grunde arbeiteten alle in dieselbe „grobe Richtung“. Das werde etwa bei der Frage nach dem Schutz des Lindenfelser Waldes deutlich, den viele Kommunalpolitiker immer stärker einforderten.

Ein langes, tiefes Tal für die SPD

Eine nachhaltige Finanzpolitik und Unterstützung für die Sport- und die Feuerwehrvereine sind ihm wichtig. Nachholbedarf sieht Klöss bei der Digitalisierung. Heimarbeit per Computer sei bei ihm in Eulsbach schwierig. „Wohnraum für die schaffen, die hier in Lindenfels leben wollen“, nennt Klöss ein weiteres Anliegen – wohlwissend, dass sich das mit dem Schutz der Natur beißen kann.

Die SPD sieht er bundesweit in einem „tiefen Tal“. Es werde eine Weile dauern, bis die Sozialdemokraten daraus wieder emporsteigen. Je transparenter Politik werde, desto kritischer würden die Menschen – dies bekomme die SPD in besonderem Maße ab. Die Lindenfelser Genossen sieht er aber in einer vergleichsweise guten Position, für die Kommunalwahl rechnet Klöss mit einem guten Ergebnis.

Die Kritik, die der Partei unter anderem wegen der Entscheidung entgegenschlug, bis auf weiteres an den Straßenbeiträgen festzuhalten, hat er dabei einkalkuliert. „Das ist nun mal so, wenn man Verantwortung übernimmt“, sagt Maximilian Klöss. Schließlich stelle die SPD außer dem Ersten Stadtrat und dem Stadtverordnetenvorsteher auch alle Ausschussvorsitzenden.

„Wir hätten natürlich Ja zur Abschaffung der Straßenbeiträge sagen können. Dann wären wir Everybody’s Darling gewesen“, blickt Klöss zurück. Das wäre nach seiner Ansicht und der seiner Mitstreiter aber verantwortungslos gewesen. „Die Entscheidung hat uns wehgetan“, bekennt der Kandidat.

Eine Zerreißprobe sei auch die Frage nach der Errichtung einer Bauschutt-Recycling-Anlage in Kolmbach gewesen. Die SPD stimmte nicht geschlossen ab, als es darum ging, ob dafür ein Grundstück im Gewerbegebiet im Gehren verkauft werden soll.

Für die Zukunft der Stadt sei es wichtig, zu diskutieren und parteiübergreifend zusammenzuarbeiten – egal, aus welcher Richtung im Stadtparlament der jeweilige Denkanstoß kommt.