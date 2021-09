Matinee rund um die Freundschaft

Winterkasten. Eine „Freundschaftsmatinee“ veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten am Sonntag (5. September) um 11 Uhr. Dazu sind alle Menschen eingeladen, die mit einem oder einer anderen befreundet sind. „Am schönsten wäre es natürlich, wenn Freunde miteinander in den Pfarrgarten im Winterkäster Röttweg kommen würden“, heißt es in der Ankündigung.

Schlager mit dem Akkordeon

Bei Getränken spielt und singt der Akkordeonist Tim Strahl aus Heppenheim Schlager, Hits und Melodien zum Thema Freundschaft. Diese werden umrahmt von Gedanken und einer kurzen Meditation, was Freundschaft bedeutet. Der Eintritt ist natürlich einschließlich der Getränke frei. red