Maifeier mit böhmischen Liedern im Kurgarten

Lindenfels. Die Maifeier der Trachtenkapelle Lindenfels im Kurgarten hat schon um 11 Uhr viele Neugierige angelockt. Der SV Lindenfels hatte 30 Biertisch-Garnituren vor die Bühne gestellt. Die rund 100 Plätze waren schnell belegt. Die Fußballer vom Sportverein sorgten für die Getränke und Bratwürste auf den Tischen.

Die Musikfreunde freuten sich über die gekonnte Bedienung der Altherren-Mannschaft. Peter Kurfürst, Vorsitzender vom Verein Deutsches Drachenmuseum legte die Würstchen auf den Grill und hielt sie anschließend in einer Pfanne warm. Er freute sich das so viele Lindenfelser den Weg zur Maifeier gefunden haben. „Da trifft man Leute, die man aufgrund des Corona-Lockdowns, lange nicht gesehen hat“, so Kurfürst. Auch er ist Mitglied in der Fußballabteilung des SV.

„Wir sind heute mit rund 30 SV- Mitgliedern bei der Maifeier im Einsatz“, so Jochen Rettig vom Vorstand. Die Mitglieder der Trachtenkapelle freuten sich, nach der langen Zeit endlich wieder spielen zu dürfen. Im Sommer 2021 hat die Lindenfelser Trachtenkapelle ein Konzert auf der Kirchwiese gegeben. Seit 32 Jahren dirigiert Peter Flath die Trachtenkapelle. Er strahlte über das ganze Gesicht und meinte: „Heute gibt es mit dem Taktstock etwas auf die Ohren, wenn einer die falschen Töne spielt.“

Musik bis in den Nachmittag

Thomas Bauer moderierte das Konzert. „Wir spielen für Sie bis 16 Uhr unsere Böhmischen Lieder“, kündigte er an. Die Trachtenkapelle hatte ein Konzert aus Polka und Marschmusik zusammengestellt. Beliebt bei den Fans ist das Wunschkonzert, das im Herbst stattfindet. Erst spielt die Trachtenkapelle ein Konzert mit neuen Liedern, dann dürfen sich die Besucher ihr Lieblingslied wünschen. Höhepunkt ist, wenn zum Schluss die Hitparade der am meisten gewählten Lieder verkündet wird. Schätzt ein Musikfan die richtige Zahl, erhält er einen Preis.

Am Maifeiertag freuten sich die Gäste über „Drei weiße Birken“ von Ernst Mosch und seinen Original Egerländer Musikanten. Es handelt sich um den Titel eines Heimat -und Musikfilms aus dem Jahr 1961 von Hans Albin. Auch die Polka „Blaue Augen“ ist von Ernst Mosch und den Original Egerländer Musikanten. Es war ein Blasorchester wie es die Odenwälder mögen.

Komponist und Dirigent Mosch wurde im heutigen Tschechien geboren. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Sudetendeutsche vertrieben. Er floh nach Bayern und trat als Jazzmusiker in amerikanischen Clubs auf, bevor er später seine eigene Band Die Original Egerländer gründete. Mit ihnen spielte er Konzerte in aller Welt.

Bis in späten Nachmittag feierten die Lindenfelser im Kurgarten. Viele freuten sich über Kaffee und Kuchen von der Jugendfußballabteilung des SV Lindenfels. Den Erlös aus dem Verkauf der Getränke und Essen teilen sich der SV und die Trachtenkapelle Lindenfels. gg