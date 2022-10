Männer in Fürth bedroht

Fürth. Drei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren wurden in der Nacht zum Samstag gegen 3 Uhr in der Kröckelbacher Straße in Fürth von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Wie die Polizei berichtete, konnten die Männer fliehen. Auch der Angreifer habe ohne Beute das Weite gesucht.

Er ist 16 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schmal. Er trug bei der Tat eine schwarze Sturmhaube, eine schwarze Kapuze und hatte einen osteuropäischen Akzent. Bei der Waffe handelte es sich um eine schwarze Pistole. Die Kriminalpolizei in Heppenheim ermittelt wegen räuberischer Erpressung. pol