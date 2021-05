LWG lehnt Vorsitz im Ausschuss ab

Lindenfels. Die Lindenfelser Wähler Gemeinschaft (LWG) in der Stadtverordnetenversammlung hat personelle Entscheidungen für die begonnene Wahlperiode getroffen. Wie der LWG-Vorsitzende Heiner Wider mitteilte, wurde Ulrich Roßmann zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Um die Arbeiten auf eine möglichst breite Basis zu stellen, unterstützen ihn Eike Rohleder, Rudi Schmidt und Bernd Rettig als Stellvertreter.

Aus für Straßenbeiträge gefordert

Für die Fachausschüsse wurden Ulrich Roßmann und Ilka Weber (Haupt- und Finanzausschuss), Eike Rohleder und Jonas Meister Bauausschuss) benannt. „Die Arbeit in den Ausschüssen bietet den jungen Neumitgliedern Ilka Weber und Jonas Meister die beste Gewähr, sich das notwendige Rüstzeug für das kommunalpolitische Einmaleins anzueignen“, schreibt Wider in der Pressemitteilung der LWG. Die von der Fraktion zur Wahl in den Magistrat vorgeschlagenen Heiner Wider und Reinhard Bitsch gehen in ihre dritte Wahlperiode.

Das Angebot von SPD, Grünen und FDP, den Vorsitz im Haupt-und Finanzausschuss der LWG zu überlassen, wird diese nicht wahrnehmen. Die drei Parteien haben in der Stadtverordnetenversammlung eine Einstimmenmehrheit, diese schlägt sich auch in den Ausschüssen mit vier von sieben Sitzen nieder.

Die künftige Zusammenarbeit von SPD, Grünen FDP – die „Ampelkoalition, die so nicht heißen soll“, sei bei der LWG ebenfalls Thema gewesen, fährt Wider fort: „Die Überschriften zu den beschriebenen Zielen bergen keine Überraschungen, zumal die meisten Themen in den wechselseitigen Gesprächen zwischen SPD und Grünen und der LWG angesprochen wurden. Entscheidend wird sein: Welche konkreten Ergebnisse werden verfolgt und auf welchen Wegen werden diese angesteuert.“

Wie der Fraktionsvorsitzende Ulrich Roßmann dazu anmerkte, wird „die Probe aufs Exempel“ bereits in der ersten Arbeitssitzung im Juni anstehen. In dieser Sitzung wird die Aufhebung der Straßenausbaubeiträge auf der Tagesordnung stehen, die CDU hat angekündigt, dies zu beantragen. SPD, Grüne und FDP haben derweil erklärt, die Beiträge innerhalb der nächsten drei Jahre abschaffen zu wollen. Der LWG ist das zu spät. „Die Anlieger, der immer noch nicht fertigen Buchwalstraße in Winkel und die Anlieger der Wilhelm-Baur Straße, mit deren Ausbau demnächst begonnen werden soll, müssen sich von dieser Aussage veralbert fühlen. Im Laufe der nächsten drei Jahre würden die Anlieger die Bescheide zur Zahlung der Beiträge in Händen halten – und was dann?“, so der Fraktionsvorsitzende.

Abschließend stellen Roßmann und Wider fest, dass die LWG-Fraktion zu ihrer Zusage stehe, sich nach der Wahl vom sich umgehend für die Aufhebung der Straßenausbaubeiträge einzusetzen. red

