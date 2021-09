Lustige Geschichten, untermalt mit Blues und Jazz

Elmshausen. Galeristin Karin Wissig strahlt. Die Lesung von Tanja Gitta Sattler, musikalisch untermalt von Blues au Chocolat, ist komplett ausgebucht. Das Publikum im Nibelungen-Kunst-Palast im Lautertal genießt die Veranstaltung bei Wein und Brezeln, die Stimmung ist hervorragend.

Die Bensheimer Autorin las an diesem Abend aus ihren beiden im April und Juni dieses Jahres veröffentlichten Büchern. Zuerst, aus „Glück und Ort sind eins“, in dem besondere Augenblicke an schönen Orten im Mittelpunkt stehen. Szenen von Flamencotanz in Saintes-Maries-de-la-Mer und einem spontan gesungenen „Volare“ in Rom ließ Sattler nicht nur durch Worte lebendig werden – sie sprang auf und sang. Von ihrem Ehemann Mick an der Gitarre begleitet überraschte sie das Publikum, das begeistert klatschte und in den Refrain mit einstieg. Das Musikerpärchen Bettina und Oliver Mielke legte nach und die Stimmung wurde durch Blues-, Soul-, Pop- und Jazzsongs noch weiter angeheizt.

Bei der Lesung aus der zweiten Lektüre, „Der Peinlich-Run“, gab Sattler zum Teil haarsträubend peinliche Kurzgeschichten zum Besten. Auf die Frage aus dem Publikum, ob die kuriosen Geschehnisse wahr seien, sagte sie: „Manches ist vielleicht etwas überspitzt dargestellt. Aber nur eine einzige Geschichte ist frei erfunden, welche, müsst ihr aber selbst erraten.“

Die Bücher sind in Bensheimer und Zwingenberger Buchhandlungen vorrätig, können aber auch bei der der Autorin, mit persönlicher Widmung, erworben werden (Telefon: 0160(63 29 820). TN/Bild: Neu

