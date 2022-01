Luisenkrakenhaus: CDU Lindenfels weist Populismus-Vorwurf zurück

Lindenfels. Die Lindenfelser CDU zeigt sich „verwundert“ über die Vorwürfe seitens der SPD, mit einer Presseerklärung über – zwischenzeitlich dementierte – Gerüchte um eine geplante Flüchtlingsunterkunft im alten Luisenkrankenhaus Populismus betrieben zu haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die CDU hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine transparente Politik für alle Bürger der Stadt Lindenfels zu betreiben“, schreibt der Fraktionsvorsitzende der CDU, Peter Kurfürst, in einer neuen Pressemitteilung. Dass die SPD die Beantwortung von Fragen aus der Bevölkerung an die Gemeinde als Populismus bezeichne, lasse tief blicken. Gerade die Verwaltung und die SPD habe in der von deren Fraktionschef Thomas Bauer angesprochenen Ältestenratssitzung vom 11. Januar durch unklare Antworten dafür gesorgt, dass die CDU ihre Anfrage formuliert habe, um „eine umfassende öffentliche Stellungnahme der Verwaltung zu den umlaufenden Gerüchten innerhalb der Bevölkerung zu erreichen.“

„Politik hinter verschlossener Tür“

Die Ältestenratssitzung, deren Aufgabe es sei, die Tagesordnung und die Planung der Stadtverordnetenversammlung zu unterstützen, sowie Mittler zwischen dieser und dem Magistrat zu sein, sei nicht der richtige Ort für eine transparente Beantwortung von Fragen der Bevölkerung durch die Verwaltung, fahren die CDU-Vertreter fort.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Ältenstenrat sind die Vorsitzenden der Fraktionen im Stadtparlament sowie der Stadtverordnetenvorsteher vertreten. Er tagt nichtöffentlich – und sei weder Organ noch beschließender Ausschuss der Gemeinde, betonen die Christdemokraten. Diese Art der Politik „hinter verschlossenen Türen“ führe zu eben solchen Unklarheiten, wie sie jüngst ein Kolmbacher Leser dieser Zeitung in Bezug auf die dortige in Planung befindliche Bauschuttanlage in seinem Leserbrief beschrieb. Gerade die Beantwortung von Fragen sozialer und städtebaulicher Brisanz müsse in öffentlichen Gremien wie der Stadtverordnetenversammlung erfolgen.

Erstaunlich finde es die CDU, dass Bauer darauf hinweise, der CDU „stehe der parlamentarische Weg offen“, die Reaktion auf Beschreitung dieses Weges durch die CDU-Fraktion mittels Ihrer Anfrage jedoch heftig ausfalle. Schließlich müsse man annehmen, dass sich die Verwaltung bei ihrer Entscheidung umfänglich informiert und beraten lassen hat, so dass alles rechtmäßig zugegangen sei. Die Reaktion jedoch lasse die Frage aufkommen, ob wirkliche alle Informationen offen kommuniziert wurden oder dies nur die halbe Wahrheit sei. red/kbw