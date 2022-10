Lorsch plant, den Kauf von E-Fahrzeugen zu bezuschussen

Wer mit dem Gedanken spielt, sein Zweitauto gegen ein weniger klimaschädliches Fortbewegungsmittel auszutauschen, dem macht ein neues Förderprogramm die Entscheidung möglicherweise leichter. In Lorsch soll es ein Programm namens „Lorsch fährt E“ geben. In der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, zu der Vorsitzender Peter Velten heute (11.) um 20 Uhr in den Paul-Schnitzer-Saal

...