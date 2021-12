Lokalschau in Schlierbach

Schlierbach. Der Rassegeflügelzuchtverein Ornis Lindenfels und Umgebung lädt zu seiner Lokalschau am Samstag und Sonntag (4. und 5. Dezember) ein.

Fast 200 Hühner, Zwerghühner und Tauben werden in die Käfige eingesetzt und am Freitag, 3. Dezember, von drei Preisrichtern bewertet werden. Die Lokalschau im Schlierbacher Dorfgemeinschaftshaus ist am Samstag, 4. Dezember, in der Zeit von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 5. Dezember, zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet.

Der Eintritt zu der Lokalschau frei. Es gilt die 2 G-Regel, Zutritt haben nur also Geimpfte und Genesene. red