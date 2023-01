Lokalschau in Kolmbach

Winterkasten. Auf viele Gäste freuen sich die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins Winterkasten. Morgen (Samstag) und am Sonntag, 29. Januar, richten sie ihre Lokalschau im Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus aus. Wie die Vorsitzende Heike Schneider berichtete, werden 14 Aussteller insgesamt 90 Hühner zeigen, darunter 66 Zwerghühner. Außerdem sind 71 Tauben für die Ausstellung gemeldet worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Zuvor werden unsere Tiere von versierten Preisrichtern gewertet“, sagte Heike Schneider. „Dabei erfahren wir viel über den Zuchtstand unserer Tiere. Die Verleihung von Preisen ist dann eine Würdigung dieser Leistung.“

Für die Öffentlichkeit ist die Schau am morgigen Samstag in der Zeit von 13 bis 20 Uhr sowie am Sonntag zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet. Sie ist nicht nur für die Zuchtfreunde interessant, sondern für alle an Tauben und Hühnern interessierte Menschen und für die ganze Familie. „Unseren kleinen Gästen macht eine Ausstellung mit den Tieren immer wieder Spaß. Wir haben für die Kinder eine Mal- und Spielecke eingerichtet“, sagte Heike Schneider.

Es gibt Kaffee und Kuchen und am Sonntagmittag zudem ein warmes Mittagessen. Auch eine Tombola wird aufgebaut werden. Wer sich etwas intensiver mit den Tieren, den Rassen und Zuchtbewertungen beschäftigen möchte, für den gibt es auch einen Ausstellungskatalog zum Mitnehmen. Außer Informationen über die Tierrassen finden sich darin auch Bilder der gezeigten Hühner und Tauben. jhs