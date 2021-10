Lkw-Fahrer schläft bei Polizeikontrolle auf der B 45 bei Erbach ein

Erbach. Ein Lkw-Fahrer ist während einer Verkehrskontrolle durch die Polizei an der B 45 bei Erbach eingeschlafen. Die Polizisten hatten zuvor bereits Unstimmigkeiten bei der sogenannten Fahrerkarte festgestellt, mit der die Lenkzeiten dokumentiert werden. Die Auswertung der Fahrzeiten hätten zahlreiche Verstöße gegen die Sozialvorschriften ergeben, die ein Bußgeld im fünfstelligen Bereich nach sich zögen, heißt es im Polizeibericht. Zudem selten die Beamten an dem Sattelzug eine Manipulation der Motorleistung fest. Das Fahrzeug sei daher stillgelegt worden. Während der Ermittlungen sei der augenscheinlich übermüdete Lkw-Fahrer über seinem Lenkrad tief und fest eingeschlafen. "Das bewahrte ihn und seinen Unternehmer jedoch nicht davor, Sicherheitsleistungen in Höhe von 5000 beziehungsweise 7500 Euro zu bezahlen", so die Polizei weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1