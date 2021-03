Fürth. Mit Gedichten nah an den Menschen schrieb sich Mascha Kaléko in den 30er Jahren in die Herzen ihrer Leser. Liebevoll und mit feiner Ironie beobachtete sie den Alltag ihrer Umgebung – häufig auch mit etwas Wehmut. In Galizien geboren und in Berlin großgeworden gehörte sie zum Kreis populärer Intellektueller und Künstler wie Erich Kästner, Else Lasker-Schüler und Joachim Ringelnatz, die sich im Berliner „Romanischen Café“ trafen.

Kaléko veröffentlichte ihre Gedichte erst in Zeitungen und bald auch als Bücher. Mit der Verfolgung und Ermordung der Juden im Nationalsozialismus verschwand die Leichtigkeit aus ihrem Leben. 1938 floh sie mit ihrer Familie in die USA, konnte aber nur schwer dort Fuß fassen, zumal Englisch nicht ihre Muttersprache war. Nach dem Krieg fand sie in Deutschland wieder ein Publikum und kam mehrmals zu Lesereisen, so schwer ihr der Weg in die alte Heimat zunächst fiel.

Treffen in Videokonferenz

1960 wanderte die Familie nach Jerusalem aus, wo Mascha Kaléko allerdings nie heimisch wurde. Ein schwerer Schlag war der Tod ihres einzigen Sohnes 1968. Sieben Jahre später starb sie selbst in Zürich, ein Jahr nach ihrem Mann.

Im Literaturcafé der evangelischen Kirchengemeinde Fürth am Freitag, 12. März ab 19 Uhr, das als Videokonferenz stattfindet, stellen Elisabeth und Hermann Birschel Gedichte Kalékos vor. Es wird auch die Gelegenheit zum Gespräch geben, Beobachtungen und Entdeckungen können geteilt werden. Nach der Anmeldung wird der Zugangslink zugesandt. Wer vorher üben möchte, kann sich ebenfalls melden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. red