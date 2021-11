Literaturcafé in Fürth über das Sterben

Fürth. Dass Sterben Lebensqualität hat und zum Dasein dazugehört, haben die Autorinnen Christiane Bindseil und Karin Lackus in ihrem Buch „Mir geht es gut, ich sterbe gerade“ lebensecht beschrieben.

Karin Lackus ist zu Gast im Literaturcafé am Donnerstag, 25. November, um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Fürth. Ein Thema, das betroffen machen kann. Aber so sind diese Geschichten nicht geschrieben. Sie erzählen sehr einfühlsam vom letzten Lebensabschnitt. Was Menschen wichtig wird, wenn sie sich verabschieden, zeigt wie wichtig diese Zeit im Leben ist.

Das Buch liest sich wie ein Plädoyer, „das Sterben“ ernst zu nehmen, ohne sich davor zu fürchten. Und ist eine Einladung, sich selbst mit dem eigenen Ende auseinanderzusetzen. red