Lions-Adventskalender ist ab Montag auch in Lindenfels zu haben

Lindenfels. Die Adventskalender-Aktion des Lionsclubs Rimbach / Weschnitztal hat sich als fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit in Lindenfels und im Weschnitztal etabliert. Rund 270 000 Euro an Verkaufserlösen sind so in den vergangenen zwölf Jahren in soziale und gemeinnützige Projekte der Stadt Lindenfels sowie der Gemeinden Birkenau, Mörlenbach, Rimbach und Fürth geflossen.

Nun stellt der Club seinen 13. Kalender vor. Viele der langjährigen Sponsoren sind wieder dabei, aber auch einige Neue verstecken sich mit Preisen hinter den Türchen. Die Käufer haben die Chance auf über 570 Sachpreise im Wert von insgesamt rund 31 000 Euro. Außer dem Hauptpreis – einem Weihnachtsgeld von 2022 Euro –, der am 24. Dezember vergeben wird, wird es an Nikolaus Sonderpreise geben.

Der Kalender wird in einer Auflage von 5000 Stück erscheinen und zum Preis von fünf Euro pro Stück verkauft. Die aufgedruckte Kalendernummer ist die Losnummer. Alle wichtigen Informationen zum Ablauf der Aktion finden sich auf der Rückseite des Kalenders und auf der Internet-Seite des Lionsclubs.

Ab dem kommenden Montag, 10. Oktober, ist der Kalender in allen Volksbanken und Sparkassen der beteiligten Orte erhältlich. Er wird dann nach und nach an alle weiteren Verkaufsstellen – Einzelhändler und Dienstleister – ausgeliefert. Darüber hinaus gibt es eine Verkaufsaktion am Samstag, 22. Oktober, im Weschnitztal: In der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr kann der Kalender direkt bei Mitgliedern des Clubs vor den Edeka-Märkten in Mörlenbach, Rimbach und Fürth erworben werden. Mit etwas Glück kann man dabei auch auf Leo, das Maskottchen des Clubs, treffen. Im Nahkauf in Lindenfels sowie im Edeka Birkenau ist der Kalender an der Kasse erhältlich.

Die Gewinnzahlen werden ab dem 1. Dezember täglich im Bergsträßer Anzeiger und im Internet veröffentlicht. red

Info: lionsclub-rimbach- weschnitztal.de