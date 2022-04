Linienbusse sind zu klein: Lindenfelser Schüler gehen trotzdem auf Tour

Lindenfels. Viele strahlende Kindergesichter und eine glückliche Iris Burkhardt versammelten sich vor der Carl-Orff-Schule in Lindenfels. Die Leiterin der Schulkindbetreuung fuhr mit 28 Kindern und den Betreuern Refia Stanka und Dirk Ruff nach Fürth, um dort zwei weitere Kinder der Schule mit Roswitha Möller am Bahnhof zu treffen. Dann ging es mit dem Zug weiter nach Weinheim, um im dortigen Kino den Film „Die Gangster-Gang“ zu sehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch vor Kurzem sah es danach aus, als könnten solche Ausflüge nicht mehr stattfinden. Die Verkehrsgesellschaft Gersprenztal als Betreiber der Linie 666 zwischen Lindenfels und Fürth setzt dort in den Ferienzeiten nur noch Kleinbusse. Und die sind zu klein für Schülergruppen von 30 bis 40 Kindern.

Möglich war dieser Ausflug nun durch die Hilfe von Bürgermeister Michael Helbig und dem ortsansässigen Busunternehmen Schmidt, das einen großen Bus für die Ausflüge zur Verfügung stellte. Die Kosten teilen sich die Stadt mit dem Busunternehmen, das sich sofort bereiterklärt hatte, zu helfen

„Gerade in diesen Zeiten sind solche Ausflüge für Kinder ganz besonders wichtig“, betonte Geschäftsführerin Charlotte Schmidt, die mit Michael Helbig zu der Abfahrt der Kinder gekommen war. In der nächsten Woche ist eine weitere Fahrt bereits unter Dach und Fach. Dann geht es in die Hüpfburgen-Halle in Mörlenbach, die für die Lindenfelser Gäste auch zu ungewöhnlichen Zeiten öffnet. So sehr sich Iris Burkhardt über die Hilfe freut, so sehr wünscht sie sich eine langfristige Lösung für die nächsten Ferien. tn/Bild: Neu

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2