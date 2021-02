Lindenfels. An der Schönen Aussicht zwischen Kolmbach und Lindenfels ist am Abend ein Linienbus mit einem Pkw zusammengestoßen. Dabei wurden der Fahrer des Pkw und der Busfahrer leicht verletzt. Die 15 Passagiere des Busses kamen dagegen mit dem Schrecken davon. Zur Sicherheit hatte die Leitstelle Bergstraße ab kurz nach 19 Uhr wegen der zunächst unklaren Lage eine ganze Reihe von Rettungswagen an den Unfallort geschickt. Auch die Feuerwehr wurde angefordert, um bei den Bergungs- und Aufräumarbeiten zu helfen.

