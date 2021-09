Lindenfelser Wertstoffhof ist bis Oktober 2022 zu

Lindenfels. Wegen Kanalarbeiten des Abwasserverbandes Oberes Weschnitztal ist der Kamsbachweg in Lindenfels ab dieser Woche voraussichtlich bis zum 1. Oktober 2022 voll gesperrt. Der Wertstoffhof in Lindenfels ist in diesem Zeitraum nicht mehr erreichbar und muss geschlossen bleiben, teilt der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) mit. In dieser Zeit könnten die Nutzer auf andere Wertstoffhöfe im Kreis ausweichen.

Von Lindenfels aus gesehen befindet sich der nächste ZAKB-Wertstoffhof am Linnenbach 53 in Fürth. red