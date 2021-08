Lindenfelser werben im Ried für sich

Lindenfels/Viernheim. Der im Juli 2021 druckfrisch erschienene Abreißplan und weitere neue Werbeartikel der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Vorderer Odenwald wurden Anfang August im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt - und kamen bei Besuchern des RNZ sehr gut an, wie Martina Hausmann, Projektleiterin Tourismusagentur bei der Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), sowie Klaus Johe, Kur- und Tourismusservice der Stadt Lindenfels, erklären. Sowohl Hausmann als auch Johe sind Mitglieder der TAG-Arbeitsgruppe und somit für die Realisierung der Marketingmaterialien zuständig.

Ein Aufgebot von einer Bürgermeisterin und vier Bürgermeistern aus Odenwaldkommunen des Kreises Bergstraße besuchte in diesen Tagen das Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim:

Bürgermeisterin Angelika Beckenbach (Abtsteinach) sowie die Bürgermeister Michael Helbig (Lindenfels), Markus Röth (Grasellenbach), Erik Kadesch (Mörlenbach) sowie Sascha Weber (Wald-Michelbach) waren nach Viernheim gekommen, um sich über die Aktion zu informieren. An einem Messestand gab die Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG) Vorderer Odenwald einen Überblick über Ausflugsziele in den zehn zugehörigen Odenwald-Kommunen des Kreises Bergstraße: Abtsteinach, Birkenau, Fürth, Gorxheimertal, Grasellenbach, Lautertal, Lindenfels, Mörlenbach, Rimbach, Wald-Michelbach.

Die Aktion der TAG fand im Rahmen einer Pop-Up-Aktion der Tourismusagentur, ein Fachbereich der Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), statt, die mit ihrer Tourist-Information und wechselnden touristischen Partnern sowie Erzeugern regionaler Produkte und kulinarischer Spezialitäten vom 2. bis 8. August im Rhein-Neckar-Zentrum für die touristischen Highlights in der Region warb.

Die Tourist-Information Nibelungen-Land in Lorsch ist Montag bis Sonntag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet und unter der Rufnummer 06251/17526-0 oder per E-Mail unter: info@nibelungenland.net erreichbar. Wissenswertes über die touristischen Highlights in der Region gibt es unter www.nibelungenland.net.

Die touristischen Highlights des vorderen Odenwaldes – und so auch den den Abreißplan als Download – gibt es im Internet unter www.vorderer-odenwald.de. red